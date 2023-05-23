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Enne Barajı ve Tabiat Parkı, doğaseverleri bekliyor

Enne Barajı ve Tabiat Parkı, doğaseverleri bekliyor

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Enne Barajı ve Tabiat Parkı, doğaseverleri bekliyor Kütahya'da yüzbinlerce kişiyi ağırlayan Enne Barajı ve Tabiat Parkı, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine hazır hale getirildi.

Enne Barajı ve Tabiat Parkı, doğaseverleri bekliyor

KÜTAHYA - Kütahya'da yüzbinlerce kişiyi ağırlayan Enne Barajı ve Tabiat Parkı, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine hazır hale getirildi. İlkbaharda mavi ile yeşilin buluştuğu yer olan ve ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Kütahya Enne Barajı ve Tabiat Parkı, doğaseverleri bekliyor.

Tabiat Parkı'nın işletmecisi Zafer Alat, tüm doğaseverleri bölgeye beklediklerini ifade etti. Alat, "Piknikçilerimizi, kampçılarımızı ve balıkçılarımızı yeşil ile mavinin buluştuğu Enne Barajı ve Tabiat Parkı'na bekliyoruz. Yeni dönemde yine tekne turlarımız olacaktır" diye konuştu.

Alat, her yıl ziyaretçi sayısının arttığını, yaz sezonundaki yoğunlaşmayı tüm yıla yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.

Zafer Alat, amatör ve sportif olta balıkçılığı tutkunlarının da mekanı olan Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nı yılda ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Enne Barajı ve Tabiat Parkı, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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