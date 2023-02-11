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Enkazdan kurtarılan Elif ile Karadenizli muhtarın Fenerbahçe diyaloğu kameralara yansıdı

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Enkazdan kurtarılan Elif ile Karadenizli muhtarın Fenerbahçe diyaloğu kameralara yansıdı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde, Adıyaman'da kaldığı enkaz altından kurtarılan 7 yaşındaki Elif ile çalışmalara katılan Karadenizli muhtarın Fenerbahçe diyaloğu kameralara yansıdı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde, Adıyaman'da kaldığı enkaz altından kurtarılan 7 yaşındaki Elif ile çalışmalara katılan Karadenizli muhtarın Fenerbahçe diyaloğu kameralara yansıdı.

Adıyaman'da meydana gelen depremde Yeni Mahalle'deki 6 katlı evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan Elif ile ağabeyi Kadir Zincirkıran, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların uzun saatler süren ortak çalışmasıyla depremin 88. saatinde kurtarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında, Trabzon'un Of ilçesinden giden ve aralarında muhtarların olduğu 20 kişilik grup da yer aldı.

Sosyal medyada yayımlanan kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler ilgi gördü.

Aynı zamanda demirci ustası da olan Of ilçesine bağlı Çoruk Mahallesi muhtarı Coşkun Ayyıldız ile Elif'in diyaloğu dikkati çekti.

Görüntülerde, Ayyıldız'ın hangi takımı tuttuğunu sorduğu Elif'in, "Fenerbahçeliyim" yanıtı üzerine, "Ben de bugün Fenerbahçeli oldum." ifadesini kullandığı duyuluyor.

Kurtarma anına ait görüntüyü Trabzonspor Kulübü de "sarı kalp" koyarak paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü ise bordo-mavili kulübün paylaşımı alıntılayarak, "Sarı kanaryamız, Elif'imiz 85 milyon biriz. Seninle, seni kurtaran kahraman muhtarımız ve ekibiyle birlikte Şükrü Saraçoğlu'nda maç izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Fenerbahçe Adıyaman Trabzon Güncel Haberler

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