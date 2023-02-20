Enkazdan kurtardığı depremzedeyi mancar çorbası içmeye davet etti

ADIYAMAN'da ekip arkadaşlarıyla birlikte arama- kurtarma çalışmalarına katılan maden işçisi Murat Biçer, enkaz altından çıkarırken " Zonguldak'ın mancarı güzel. Sana mancar yedireceğim" diyerek moral verildikleri Ali Koç (62) ile görüntülü görüşerek, mancar çorbası içmeye davet etti.

Adıyaman'ın Karapınar ilçesinde maden işçileri depremin ikinci gününde Ali Koç'u enkaz altından kurtardı. Madenciler, kurtarma çalışmaları sırasında Koç'a, " Zonguldak'tan geliyoruz. Zonguldak'ın mancarı güzel. Sana mancar yedireceğim, hiç sıkıntı yapma" diye seslenip moral verdi. Çalışmaların ardından Zonguldak'a dönen maden işçisi Murat Biçer, Ali Koç'un damadından aldığı mesajla duygusal anlar yaşadığını söyledi. Mesajda, "İyi geceler yüreğimin kahramanı. Selametle ailene kavuştun inşallah. Sana ve ailene ömür boyu mutluluklar dilerim" yazdığı belirtildi.

Hayat kurtardığı için mutlu olduğunu belirten Murat Biçer, "Ali Amcayı kurtarırken Erhan arkadaşımıza mancar yemeğe gideceğimizi söyle dedim. O da Ali Amcamıza bunu söyledi moral vermek için. Oradan Ali Amcayı aldık. Çok mutluyum canlar kurtardığımız için. Alamadığımız canlar oldu. Gönül isterdi ki onları da kurtarabilseydik. Keşke yasamasaydık böyle bir şey ama yaşadık ve bizler canlar kurtardık" dedi.