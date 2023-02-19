ENKAZDAN ÇIKARTILAN DEĞERLİ EŞYALAR, POLİS KORUMASINDA

KAHRAMANMARAŞ'ta enkazdan çıkartılan çelik kasalar, para dolu çantalar ve ziynet eşyaları, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde muhafaza ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bina enkazlarından çıkartılan 100 çelik kasa, para dolu çantalar ve ziynet eşyaları, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde ve kameraların bulunduğu özel bir odada muhafaza ediliyor. Kayıtlara geçenler arasında 3 kilo külçe altın da bulunuyor. Kasa ya da kıymetli eşyasının kendisine ait olduğunu ispat eden kişilere, tutanakla emanetleri teslim ediliyor. (DHA)