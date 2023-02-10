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ENKAZDAN ÇIKARILAN KEREM'E BEŞİKTAŞ SÖZÜ

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HATAY Antakya İlçesi Armutlu Mahallesi'nde enkaz altında kalan Kerem Ezer'i, 84 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

HATAY Antakya İlçesi Armutlu Mahallesi'nde enkaz altında kalan Kerem Ezer'i, 84 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Kurtarma ekibi, Beşiktaşlı olduğunu söyleyen 13 yaşındaki Kerem'e Beşiktaş maçına götürme sözü verdi.

İstanbul itfaiyesi ekipleri de deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları yapıyor. 13 yaşındaki Kerem ile akrabası bir kadın 84 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. 8 katlı apartmanın enkazı altında kalan Kerem Ezer kurtarma çalışmaları sürerken enkaz başındaki dedesine bilgi verildi. Kurtarma ekibindeki görevlinin, Kerem Beşiktaşlı, konuştuk demesi üzerine dedesi onun yaşadığını anladı.

Kerem 84 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Vücudunda ezikler bulunan ve alkışlar arasında sedye ile ambulansa götürülen Kerem'e kurtarma ekibindekiler Beşiktaş maçına götürme sözü de verdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beşiktaş İstanbul Armutlu Antakya Güncel Haberler

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