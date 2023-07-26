Enkazdan çıkardığı Türk bayrağını iş makinasında dalgalandırıyor

İş makinası operatörü Aktaş, "Onun gölgesi altında güçlü olmamanın ihtimali var mı"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir iş makinası operatörü, meydana gelen depremler sonrası enkazdan çıkardığı Türk bayrağını iş makinasına asarak çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta depremin simge bölgelerinden biri olan 'Ebrar Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. 6 Şubat depremleri sonrası Ordu'dan Kahramanmaraş'a gelen iş makinası operatörü Serkan Aktaş'ta Ebrar Sitesi'ndeki enkazdan çıkardığı Türk bayrağını iş makinesine astı.

Çalışmalarını al bayrağın gölgesinde yaptığını belirten Serkan Aktaş, "Ordu'dan geldik ve depremin ilk gününden buyana buradayız. Devletimize milletimize yardımcı olmak istiyoruz. Ölmüşlerimize rahmet kalanlara sabır versin Allah. Güzel sonuçlar olacak kısa sürede toparlamaya çalışıyoruz. Ben operatör olarak çalışıyorum. Türk bayrağını yıkım sırasında inşaatta bulduk. Biz de her bulunduğumuz ortamda dalgalansın diye makinamıza güzellik katalım dedik. İnsanların dikkatini çekiyor bizim de hoşumuza gidiyor. Türk bayrağımızın dalgalanmasından güç alıyoruz. -Onun gölgesi altında güçlü olmamanın ihtimali var mı" dedi.