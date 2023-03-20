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Enkazdan çıkan Türk bayrakları ve manevi değerler yerde kalmadı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonucu yıkılan binalardan çıkan Türk bayrakları ve manevi değerler yerde kalmadı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonucu yıkılan binalardan çıkan Türk bayrakları ve manevi değerler yerde kalmadı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonunda acı görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şehir merkezinde kaydedilen görüntüler hüzünlü anlara neden oluyor. Enkazlardan çıkan Türk bayrakları ile Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar, ağaç dalları ve gövdelerine bırakılıyor. Kameralara yansıyan görüntülerde yıkık binalardan çıkarılan manevi değerler hüzünlü anlara neden oluyor.

Vatandaşlardan Ferhat Korkulu, "Bizler esnaf olarak kepenk açtık ancak enkazlardan çıkan Kur'an ve Türk bayrakları ağaçlara bırakılmış, yerde kalmamış. Biz elimizden geldiğince yerden alıp yüksek yerlere bırakıyoruz. Biz de böyle görünce hoşumuza gidiyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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