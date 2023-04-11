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Enkazdan çıkan kitabın tarihi değeri yokmuş

Enkazdan çıkan kitabın tarihi değeri yokmuş

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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında bulunan ve eskitildiği belirlenen kitabın tarihi değerinin olmadığı belirtildi.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında bulunan ve eskitildiği belirlenen kitabın tarihi değerinin olmadığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışması sürüyor. Burada yıkılan 3 katlı bir binanın enkazında İncil olduğu değerlendirilen bir kitaba ulaşıldı. İncelemede, kitaba eskitilerek tarihi eser görünümü verildiği, sayfalarının sarı boya ile boyandığı tespit edildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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