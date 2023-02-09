Enkazdan 88 saat sonra kurtarılan Murat: Çok susadım ağabey

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Osmaniye'de yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin enkazından Murat Babaoğlu (25), 88 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Babaoğlu'nun kurtarma ekiplerine ilk sözleri, "Ben Murat, çok susadım ağabey" oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın yaşandığı Osmaniye'de, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Metin Tamer Sitesi'ndeki 8 katlı iki blok enkaza döndü. Enkazda arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin bugün sürdürdüğü çalışmalarda depremden 88 saat sonra Murat Babaoğlu'na sağ olarak ulaşıldı. Babaoğlu, enkazın içerisinden ekipler tarafından çıkartıldı. Babaoğlu'nun kendisine kurtaran ekibe ilk sözleri "Ben Murat, çok susadım ağabey" oldu. Ekiplerin binada arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.