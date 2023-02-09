Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enkazdan 88 saat sonra kurtarılan Murat: Çok susadım ağabey

Güncel Haberler

Enkazdan 88 saat sonra kurtarılan Murat: Çok susadım ağabey

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Osmaniye'de yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin enkazından Murat Babaoğlu (25), 88 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Osmaniye'de yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin enkazından Murat Babaoğlu (25), 88 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Babaoğlu'nun kurtarma ekiplerine ilk sözleri, "Ben Murat, çok susadım ağabey" oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın yaşandığı Osmaniye'de, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Metin Tamer Sitesi'ndeki 8 katlı iki blok enkaza döndü. Enkazda arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin bugün sürdürdüğü çalışmalarda depremden 88 saat sonra Murat Babaoğlu'na sağ olarak ulaşıldı. Babaoğlu, enkazın içerisinden ekipler tarafından çıkartıldı. Babaoğlu'nun kendisine kurtaran ekibe ilk sözleri "Ben Murat, çok susadım ağabey" oldu. Ekiplerin binada arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Osmaniye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title