Enkazdan 20 günlük torunu sağ çıkarıldı, ölen oğlu ve ailesinin hatıralarını bekliyor

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nde Hacı Mehmet (32) ve Hatice Çomruk (27) çifti ile 2 çocuğu hayatını kaybetti, 20 günlük bebekleri ise sağ çıkarıldı. Enkaz önünde oğlu, gelini ve 2 torununun hatıralarının çıkarılmasını bekleyen Nuriye Çomruk (66), "Enkazı elleriyle karıştırarak 20 günlük torunumu çıkardılar. Oğlum, gelinim ve 2 torunumu kaybettim. Buraya bir hatırasını bulmak için geldim ama bir şey bulamadım. Yine de bekleyeceğim" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde nakliyecilik yapan Mehmet Çomruk ve eşi Hatice Çomruk (27) ile çocukları İhsan Mert (6), Yakup (3) ve 20 günlük Mehmet Alper Çomruk, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi'nde yıkılan 7 katlı binanın enkazı altında kaldı. Çomruk çifti ile çocukları İhsan Mert ve Yakup Çomruk hayatını kaybederken, bebekleri Mehmet Alper sağ kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan bebeğe Mehmet Çomruk'un ailesi bakıyor.

"Gece uyuyordum. Evim müstakildi. Deprem olduğunda pencereler açıldı ve kapılar birbirine çarptı. Hemen çocuklarıma koştum. Çocuklarımın kapısının arkasına bir şeyler düşmüş. Kapıyı açmaya çalıştık. Çocukları kurtarıp aşağıya zor indik. Kendimi kurtardıktan sonra telefon ile kardeşimi arayabilmek için eve tekrar girdim. Yine sallandık. Kardeşimi ve eşini sürekli aramama rağmen ulaşamadım. 'Acaba yaşıyor mu?' diye bekledim. Telefona cevap vermiyordu. Komşulardan bir tanesi kardeşimin evinin bulunduğu yeri anlatarak 'yerle bir olmuş' dedi. O anda içime bir ateş düştü. Buraya geldiğimde kardeşimin binasının yıkıldığını gördüm. Kardeşimi enkazda aradığımız esnada bebeğin battaniyesini bulduk. Sonrasında beşiğini gördük. Hep birlikte toprağı kazarak 20 günlük bebeği kurtardık. Bebek şu an hayatta. Erkek kardeşimi, eşini ve 2 yeğenimi kaybettik. Çok acı verici. Psikolojimiz bozuldu, çok kötüyüz. Şu an onların hatıralarını bekliyoruz. Battaniye, yorgan ve çarşaflarını bulduk. Kendimizi onlarla avutuyoruz."