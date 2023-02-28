Enkazdan 15 saat sonra çıkarılan Aysin: Bilincimiz açık ve kendimizdeydik

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde misafirliğe gittiği kız kardeşinin evinde yakalanan Aysin Aren (42), 15 saat sonra enkazdan çıkarıldı ve Kırşehir'de 18 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavisi süren Aren, "15 saat boyunca bilincimiz açıktı ve kendimizdeydik. Kurtarılmayı bekledik. Biz 1'inci kattan bodrum katının merdiven boşluğuna düştüğümüzde karşımızda bir cam gözüküyordu. Oradan bizi görüyorlardı ve sesleniyorlardı, konuşuyorduk. Bu kurtarılmamız için bize büyük bir avantaj oldu" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme, Aysin Aren, Hatay Antakya'daki kız kardeşinin evinde yakalandı. Enkaz altında kalan Aren kurtarılmayı bekledi. Aren, ekiplerin 15 saat süren çalışması sonrasında enkaz altından kurtarıldı. Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aren, tedavi altına alındı. Antakya'da meydana gelen artçı depremler sonrasında hastanede hasar oluşunca, Aren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aren, hastanede 18 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Yoğun bakımdan servise çıkarılan Aren, "Antakya'ya kız kardeşimin evine misafirliğe gitmiştim. Normalde Reyhanlı'da oturuyorum. Ziyaretimin 2'nci gününde kız kardeşimin evinde depreme yakalandık. Depremde kız kardeşim, ben ve 2 yeğenim enkaz altında kaldık. Küçük yeğenimi sağ çıkararak komşulara verdik. Diğer yeğenimi çıkaracakken bütün ev kafamıza yıkıldı. 7 katlı apartmanın 1'inci katında oturuyordu. Deprem ile birlikte binanın bodrum katına inmişiz. Ev, ayağımızın altından kaydı sanki. Kendimizi 1'inci kattan bodrum katın merdiven girişinde bulduk. Kaburgalarıma kadar enkazın içerisindeydim. Ayaklarımda ve sırtımda merdiven taşları vardı" diye konuştu.