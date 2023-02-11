Enkazdan 133 saat sonra kurtarıldı, jandarma helikopteriyle hastaneye sevk edildi Güncel Haberler GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde enkaz altından 133 saat sonra kurtarılan Güner Güner (65), jandarmaya ait helikopterle 25 Aralık Devlet Hastanesine getirildi. GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde enkaz altından 133 saat sonra kurtarılan Güner Güner (65), jandarmaya ait helikopterle 25 Aralık Devlet Hastanesine getirildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremden en çok etkilenen illerden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çok sayıda bina yıkıldı, birçok vatandaş enkaz altında kaldı. Arama- kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından yaralı çıkarılan Güner Güner, jandarmaya ait helikopterle ilçeden kent merkezindeki 25 Aralık Hastanesine getirilerek, tedaviye alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziantep Aralık Güncel Haberler

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