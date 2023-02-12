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ENKAZDAN 133 SAAT SONRA ÇIKARILDI, HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

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ENKAZDAN 133 SAAT SONRA ÇIKARILDI, HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde enkaz altından 133 saat sonra çıkarılan Güner Güner (65) helikopterle 25 Aralık Devlet Hastanesine getirildi.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde enkaz altından 133 saat sonra çıkarılan Güner Güner (65) helikopterle 25 Aralık Devlet Hastanesine getirildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremden en çok etkilenen illerden Gaziantep'in İslahiye Ilçesi'nde çok sayıda bina yıkıldı, birçok vatandaş enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından yaralı çıkarılan Güner Güner helikopterlerle ilçeden kent merkezindeki 25 Aralık HastNesine getirildi.

Güner'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER Kadir GÜNEŞGAZİANTEP,(DHA) -

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Aralık Güncel Haberler

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