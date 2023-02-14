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Enkaza dönen Elbistan havadan görüntülendi

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Enkaza dönen Elbistan havadan görüntülendi 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin havadan çekilen görüntüleri depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Enkaza dönen Elbistan havadan görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin havadan çekilen görüntüleri depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

6 Ocak'ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi adeta hayalet ilçeye döndü. İlçe merkezinde bulunan ve çoğu 5 katlı olan binaların çoğu çökerken, depremin yerle bir ettiği ilçe havadan görüntülendi. 3 gün önce enkaz altından çıkarılan Melisa'nın ardından bir daha canlı sesi alınamayan ilçede, ekipler enkazlar da yaptıkları çalışmanın ardından yıkılan duvarların üzerine "boş" yazısı yazmaya başladı.

Ekipler ayrıca, kadavra adama köpekleri ile enkazlardaki çalışmalarını da sürdürürken, beton yığınlarının altından çıkan kimliklerde ekipler tarafından alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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