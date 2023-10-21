Enkaz kentte zeytin hasadı buruk başladı Zeytinde rekolte geçen yıla oranla düştü Depremin vurduğu Hatay'da zeytin hasadı asrın felaketinin yerle bir ettiği 11 il için fidan dikilmesiyle başladı.

Enkaz kentte zeytin hasadı buruk başladı

Zeytinde rekolte geçen yıla oranla düştü

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da zeytin hasadı asrın felaketinin yerle bir ettiği 11 il için fidan dikilmesiyle başladı. Çiftçiler, geçen yıla oranla bu yıl rekoltenin düşük olduğunu dile getirdiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın bereketli topraklarında zeytin hasadı başladı. Altınözü Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi festival bu yıl buruk geçti. Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde temsili olarak zeytin hasadı gerçekleştirildi. Hasada; Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, çiftçiler ve bölge halkı katıldı. Zeytin hasadının ardından asrın felaketinin yerle bir ettiği 11 il için 11 zeytin fidanı dikildi. Hasat programına Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, yörenin lezzetiyle damakları çatlatan ürünlerini tanıttı.

Festival, deprem şehitlerine mevlit okutulmasıyla sona erdi.

"7 milyon zeytin ağacını içinde barındıran ve kendine has zeytin türleri bulunan bir coğrafyada yaşıyoruz"

Zeytin hasadında konuşan Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, ilçede 7 milyon zeytin ağacının varlığına değinerek "Sözümüz var; Altınözü'nün zeytinini ve zeytin yağını tanıtmak ve tanıttırmak adına. Küçük çaplı programlarla festivalimizin devamlılığını sağlamak adına böyle bir program tertip ettik. 7 milyon zeytin ağacını içinde barındıran ve kendine has zeytin türleri bulunan bir coğrafyada yaşıyoruz. Daha sonraki dönemlerde çok coşkulu ve renkli festivallerimize rabbim izin verirse devam edeceğiz. Bu gün burada 11 ilimizi temsil eden 11 zeytin fidanımızı dikeceğiz. Unutmadık unutmayacağız. Zeytin ve zeytinyağımızı bütün dünyaya tanıttırana kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"Kalite güzel, önümüzdeki yıla daha iyi bir verim bekliyoruz"

Çiftçi Ahmet Toysal, ürün kaybının bölge bölge yüzde 50 oranına ulaştığını dile getirerek "Hatayımızda bu yıl zeytin hasadımız zayıf. Geçen yıla yüzde 50 oranında düşüş var. Bu günde hasat başladı. Kalite güzel, önümüzdeki yıla daha iyi bir verim bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Hasat bu sene zayıf. geçen seneye göre zayıf"

Kamberli Mahallesi'nde zeytin bahçesi bulunan çiftçi Mehmet Erçin, "Hasat bu sene zayıf. geçen seneye göre zayıf. Eski ağaçlarda verim yok. Yeni fidanlarda ürün var" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.