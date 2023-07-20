Enkaz kentte depremin yaraları sarılıyor: Briket evlerde yaşam başladı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde inşa edilen briket evlerde vatandaşlar yaşamına başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Geçici yaşam merkezlerinin oluşturulması için çalışmalar çerçevesinde Kırıkhan ilçesinde 270 briket evin yapımı tamamlandı. Depremzede vatandaşlarda briket olan yeni yuvalarında yaşamaya başladı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi kentte, çadır da zor günler geçiren vatandaşlar briket evlerde rahat nefes aldı.

"4 kişilik aile için çok güzel"

Briket evlerin 4 kişilik aile için çok iyi bir yaşam alanı olduğunu ifade ederek vatandaşlardan Beyazıt Çınkılıkılıç, "Rabbim devletimize böyle bir depremi bir daha yaşatmasın. Bizlere yardım ettikleri için halkımıza ve devletimize teşekkür ederiz. Devletimiz elinden ne geldiyse bize yardımcı oldu. Briket evler çok güzel, rahat. 4 kişilik aile için çok güzel" dedi.

Yeni yuvasını çiçekleri ile donatan Asiye Mollahasan da, "Çok güzel, çok beğendik. Çadırlardan kurtulduk, rabbime şükür. Rabbim devletimizden razı olsun. Çok memnun olduk ve beğendik" şeklinde konuştu.