Enkaz kentte bayram tatilinin ardından tekrar iş makinası sesleri yankılanmaya başladı

HATAY Depremin vurduğu Hatay'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından hasarlı binaların yıkımları kaldığı yerden devam etmeye başladı, iş makinelerinin sesleri tekrar yankılandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana geldi. Hatay'da aylardır devam eden hasarlı binaların yıkımına 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ara verilmişti. Kurban Bayramı boyunca kent sessizliğe hakim oldu. Kentte yıkımlar, 9 günlük tatilin ardından tekrar başladı. Enkaz kentte alışılmaya başlanan iş makinası sesleri yeniden yükseldi.

"9 günlük tatilin ardından işimizin başına geldik"

İş makinası operatörü Mehmet Alayrak," 9 günlük tatilin ardından yeniden iş başı yaptıklarını ifade etti. Alayrak, "Bayramda evimize gittik, ailemizle bayramlaştık. 9 günlük tatilin ardından işimizin başına geldik. Yıkımlar çok zor, keşke deprem olmasaydı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Duygusal bir yıkım, çocukların oyuncakları ve eşyaları çıkıyor" dedi. İş makinası operatörü Haluk Yaymaz da " Bayram tatilini aileleriyle geçirmenin kendilerine iyi geldiğine değinerek, "9 günlük bayram tatilinin ardından bu gün işe başladık. Acı gerçek, şuanda enkazları kaldırıyoruz. Zor bir durum, hava çok sıcak. Tozun içerisinde baya bir zorlanıyoruz. Ekibimle birlikte. Bu yıkım bizim işimizde olsa psikolojimiz sarsılmıştı. 9 günlük tatil çok iyi geldi. Çok güzeldi, mutlu olduk" şeklinde konuştu.