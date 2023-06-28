Depremin vurduğu Hatay'da kurban kesim alanları ve mezbahaneler de geçen yıllara oranla kesim sayısının az olduğu gözlendi. Geçtiğimiz yılların aksine kent merkezinde de kurban kesimi fazla gerçekleşmedi.

Enkaz kent Hatay'da mezbahaneler boş kaldı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da kurban kesim alanları ve mezbahaneler de geçen yıllara oranla kesim sayısının az olduğu gözlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Enkaz kent Antakya'da bulunan Narlıca Mahallesi'ndeki Hatay Büyükşehir Belediyesi mezbahanesinde bu yıl geçen yılların aksine yoğunluk yaşanmadı. Geçtiğimiz yılların aksine kent merkezinde de kurban kesimi fazla gerçekleşmedi.

" Her yıl yoğunluk yaşanırken bu yıl burayı burayı görmek bizleri üzüyor"

10 yıldır bayramlarda kurban kesimi yapan Mustafa Çolakoğlu, "Geçen yıllara göre bu sene kesim yok. Bu sene daha 50 kesim oldu, 100'ü bulur gibi duruyor. Her yıl yoğunluk yaşanırken bu yıl burayı görmek bizleri üzüyor. Depremden dolayı fazla kurban kesen yok. Ekonomik sıkıntı var, barınma sorunu var ve kesseler eti koyacakları yer yok" dedi.