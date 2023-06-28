Depremin vurduğu Hatay'da Kurban Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla buruk bir şekilde kılındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bayram namazını Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camii'nde kıldı.

Enkaz kent Hatay'da buruk bayram namazı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da Kurban Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla buruk bir şekilde kılındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Deprem sonrası ilk Kurban Bayramı namazına Hatay'ın Antakya ilçesinde vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da çeşitli temaslar için geldiği Hatay'da, bayram namazını Antakya ilçesi Hacı Cuma Kahraman Camiinde kıldı. Camiye sığmayan vatandaşların, bir kısmı namazlarını cami avlusunda kıldı.