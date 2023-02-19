Enkaz döküm alanındaki eşyaların arasında depremde ölen yakınlarının hatıralarını arıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan binalarda yaşamını yitirenlerin yakınları, bina enkazlarının götürülüp döküldüğü alanda akrabalarından kalan eşyaları alıyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan "Deprem Soruşturma Bürosu"nun çalışmaları kapsamında, kentte depremde yıkılan binaların enkazları Rüzgarlı Tepe mevkisindeki alana getirilerek döküldü.

Ekiplerin depremler sonrası ilk günlerde veya yıkım sırasında bulup ayırdıkları eşyalar da bina isimlerine göre belirlenen bölümlere konuldu.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarıyla izlenen alana gelenler, depremde yakınlarını kaybettiklerine dair belgeleri ibraz ettikten sonra içeri alınıyor.

Bu kişiler, ayrılan eşyalar arasında yakınlarına ait olanları arıyor. Yakınlarının eşyalarını bulanlar, bunları teslim alıyor.

Yıkım anı dışında enkaz yığınlarının içinde kalan eşyalar ise daha sonra yakınlarının incelenmesine açılacak.

Annesi ve ablasının öldüğü yıkılan evden o gece saat 02.00'de ayrılmış

Depremde kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini kaybeden Haluk Terler, gazetecilere, Yurt Mahallesi'ndeki 4 bloklu Tutar Yapı Sitesi'nde sadece bir bloğun yıkıldığını belirterek, binanın kolonlarının kesildiğine dair iddiaların araştırılmasını istedi.

Kaybettiği kardeşi ve ailesinin eşyaları için alana geldiğini anlatan Terler, "Hatıra fotoğraflarını bulduk, onları aldık. Hem bizim ailemize hem de yengemin ailesine bir anı olarak kalacak." dedi.

Huzurevleri Mahallesi'nde yıkılan binada annesi ve ablasını yitiren Kürşat Duman da o gün aile ziyareti için geldikleri ablasının evinde saat 02.00'ye kadar oturduğunu ifade etti.

Kendisinin depremden önce evden ayrıldığını ancak annesinin kaldığını aktaran Duman, "Buraya dün de geldim. Anlatılmaz yaşanır, acı tarif edilmez. Amaç sadece geçmişte kalan anıları bulmak, fotoğraf, kıyafet gibi. Fotoğraflarımızı bulduk." diye konuştu.