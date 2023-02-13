ENKAZ BÖLGESİNDE BULUNAN MUHABBET KUŞUNA 'ŞANSLI' ADI VERİLDİ
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DEPREMİN büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta enkaz bölgesinde çalışan ekipler 1 muhabbet kuşu buldu.
DEPREMİN büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta enkaz bölgesinde çalışan ekipler 1 muhabbet kuşu buldu. 'Şanslı' adı verilen kuş, HAYDİ ekiplerine teslim edilecek.
Arama-kurtarma çalışmalarını sürdüğü Kahramanmaraş'ta, Hayrullah Mahallesi'nde ekipler enkaz bölgesinde 1 muhabbet kuşu buldu. Beton yığınlarını üzerine konan muhabbet kuşuna kurtarma ekipleri sahip çıktı. 'Şanslı' adı verilen ve yemlenen kuşun HAYDİ ekiplerine teslim edileceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel