ENKAZ BÖLGESİNDE BULUNAN MUHABBET KUŞUNA 'ŞANSLI' ADI VERİLDİ Güncel Haberler DEPREMİN büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta enkaz bölgesinde çalışan ekipler 1 muhabbet kuşu buldu. DEPREMİN büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta enkaz bölgesinde çalışan ekipler 1 muhabbet kuşu buldu. 'Şanslı' adı verilen kuş, HAYDİ ekiplerine teslim edilecek. Arama-kurtarma çalışmalarını sürdüğü Kahramanmaraş'ta, Hayrullah Mahallesi'nde ekipler enkaz bölgesinde 1 muhabbet kuşu buldu. Beton yığınlarını üzerine konan muhabbet kuşuna kurtarma ekipleri sahip çıktı. 'Şanslı' adı verilen ve yemlenen kuşun HAYDİ ekiplerine teslim edileceği belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ENKAZ BÖLGESİNDE BULUNAN MUHABBET KUŞUNA 'ŞANSLI' ADI VERİLDİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.