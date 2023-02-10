Enkaz altından birbirine sarılı olarak çıkarılan baba ve kızına acı vedaKONYA Memleketleri Konya'dan sömestri tatili dönüşünde görev yaptıkları Hatay'a gittikleri günün gecesinde depreme yakalanan 4 kişilik aileden, matematik öğretmeni ve kızı Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

Enkaz altından birbirine sarılı olarak çıkarılan baba ve kızına acı veda

KONYA Memleketleri Konya'dan sömestri tatili dönüşünde görev yaptıkları Hatay'a gittikleri günün gecesinde depreme yakalanan 4 kişilik aileden, matematik öğretmeni ve kızı Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'daki depremde yaşamını yitiren Matematik Öğretmeni Musa Sarıhan, eşi Kübra Sarıhan ile 2 ve 5 yaşındaki çocuklarının enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri dün memleketleri Konya'ya getirildi. Memur olarak görev yaptığı öğrenilen Kübra Sarıhan ile 5 yaşındaki oğlunun cenazesi Konya merkezde defnedildi. Matematik Öğretmeni olan Musa Sarıhan ve 2 yaşındaki kızı Defne'nin cenazeleri ise getirildiği Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Çarşı Camisinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve kızının cenazeleri şehir mezarlığına götürülerek aynı kabirde toprağa verildi.

Konya'dan 1 buçuk yıl önce Hatay'a atanan Matematik Öğretmeni Musa Sarıhan, memur eşi Kübra Sarıhan ile 2 yaşındaki kızları Defne ve 5 yaşındaki oğulları Rüzgar ile Hatay'a taşındı. Aile fertleri 6 Şubat günü Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde Odabaşı Mahallesi Kavaslı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Musa Sarıhan, eşi Kübra Sarıhan ve çocukları 2 yaşındaki Defne ile 5 yaşındaki Rüzgar'ın cansız bedenleri enkaz altından bir gün arayla çıkarıldı. Defne ile babasının, Rüzgar ile de annesinin birbirlerine sarılı olarak cenazelerinin enkazdan çıkarıldığı öğrenildi.

Konya'ya getirilen Kübra Sarıhan ve oğlu Rüzgar'ın cenazesi, dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Yazır Mezarlığında defnedildi. Sarıhan ailesinin 5 Şubat günü Konya'daki ailelerini ziyaret ettikten sonra görevli yaptıkları Hatay'a döndükleri ve 8 saat sonra depreme yakalandıkları öğrenildi.