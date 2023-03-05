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ENKAZ ALTINDAKİ ZİRAİ İLAÇLAR DOĞRU BERTARAF EDİLMELİ

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KİLİS Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Öndemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerde enkaz altında kalan zirai ilaçların doğru bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi.

KİLİS Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Öndemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerde enkaz altında kalan zirai ilaçların doğru bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin etkili olduğu illerde bazı zirai ilaç bayilerinin yıkılan binaların enkazı altında kaldığını söyledi. Zirai ilaç bayilerinde satılan zirai ilaçların enkaz altında olduğunu ve bunun doğru bertaraf edilmemesi durumunda tehlike oluşturduğunu anlatan Özdemir, şöyle dedi:

"Biran önce enkaz altındaki zirai ilaçların toplanıp, enkazının ayrı bir yerde tutulması gerekir. Çünkü bu insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturabilir. Yarın yağmur yağdığı zaman bu ilaçlraın yeraltı veya içme sularına karışması sağlığa büyük zarar verir. Bunun için ilgilelerden zirai ilaç bayilerinin bulunduğu enkazların biran önce kaldırılması ve atıklarının temizlenmesi gerekiyor. Ayrıca ısınan havalarda da bu zirai ilaçlar solunarak zehirlenmelere yol açabilir."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Kilis Güncel Haberler

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