Enkaz altında kaldı, kendisini kurtarmaya çalışan ekiplere teşekkür etti

KONYA'dan depremin vurduğu Hatay'a giden kurtarma ekipleri, şu ana kadar enkazdan 19 kişiyi sağ olarak kurtardı. Enkaz altında kalan Nevzat isimli bir kişi ise kendisini kurtarmaya çalışan ekiplere teşekkür etti. Ekipler de "Biz teşekkür ederiz. Eşini ve çocuklarını kurtardık. Biraz sonra seni kurtaracağız" dedi. Enkaz altında kalan Nevzat da bir süre sonra ekiplerce sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma anları ekiplerce kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye Afet Planı Kapsamı'nda başta Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ; belediye, AFAD, sağlık ve diğer kurumların ekipleriyle birlikte Hatay'a gitti. Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden oluşan 219 araç ve 511 personel, Atatürk Bulvarı'nda yıkılan binaların altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapılan kurtarma çalışmalarında 19 kişinin sağ olarak enkazdan kurtarıldığını belirtti. Ekiplerin, enkaz altında hayat koridoru sayesinde ulaştıkları ve isminin Nevzat olduğu belirtilen bir depremzede ise kendisini kurtarmaya çalışan ekiplere teşekkür etti. Ekipler de "Biz teşekkür ederiz. Eşini ve çocuklarını kurtardık. Biraz sonra seni kurtaracağız" dedi. Enkaz altında kalan Nevzat da bir süre sonra sağ olarak kurtarılırken, o anlar ise ekipler tarafından kaydedildi.