ENKAZ ALTINDA KALAN BEBEK 128 SAAT SONRA KURTARILDI Güncel Haberler HATAY'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında yapılan aramada 128 saat sonra 2 aylık bebek kurtarıldı. HATAY'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında yapılan aramada 128 saat sonra 2 aylık bebek kurtarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazında arama çalışması yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın ekiplerinin enkazda yaptığı çalışma sonucu 2 aylık bebek depremden 128 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Bebek sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İsmi öğrenilemeyen bebek tedavisi için hastaneye götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Antakya Hatay Bebek Güncel Haberler

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