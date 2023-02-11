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ENKAZ ALTINDA KALAN BEBEK 128 SAAT SONRA KURTARILDI

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HATAY'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında yapılan aramada 128 saat sonra 2 aylık bebek kurtarıldı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında yapılan aramada 128 saat sonra 2 aylık bebek kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazında arama çalışması yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın ekiplerinin enkazda yaptığı çalışma sonucu 2 aylık bebek depremden 128 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Bebek sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İsmi öğrenilemeyen bebek tedavisi için hastaneye götürüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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