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Enkaz altında canla başla çalışan ekiplerden yüreklere su serpen haberler gelmeye devam ediyor

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Erzurum AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü PAK ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen çevre illere intikal etti.

Erzurum AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü PAK ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen çevre illere intikal etti. Erzurum'dan bölgeye giden ekipler, Hatay ve Malatya'da 9 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Enkaz altında canla başla çalışan ekiplerden yüreklere su serpecek haberler gelmeye devam ediyor. Erzurum'dan Hatay ve Malatya'ya giden AFAD ekiplerince 4, PAK ekiplerince ise 5 vatandaş enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerin deprem bölgesindeki çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Erzurum AFAD Yerel Güncel Haberler

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