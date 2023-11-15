ENKA Sanat'tan çocuklar için klasik müzik konseri

ENKA Sanat'ın "Neşeli Pazarlar" serisi kapsamında düzenlediği "Klasik Müziğin Eğlenceli Dünyası" etkinliği 26 Kasım'da gerçekleştirilecek.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, ENKA Oditoryumu'ndaki konser 6-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz olacak.

Borusan Quartet'in viyola sanatçısı Efdal Altun'un yöneteceği etkinlik, çocuklara klasik müziğin farklı ve eğlenceli yanlarını tanıtarak, çeşitli efektler, diyaloglar, taklitler ve mizansenlerle müziğin ve enstrümanların dünyasında keyifli bir serüven sunacak.