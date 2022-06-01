ENİŞTESİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ EZGİ'NİN 1,5 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI - Haberler

ÇORUM'da, eniştesi Emrah Ö., (34) tarafından tabancayla 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi Taşıran (27) gözyaşları arasında toprağa verildi. Nişanlı Taşıran'ın evlilik hazırlığı yaptığı ve 1,5 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19'uncu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Özgecan Ö., annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşıran ile boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Ö.'de kalan çocuğunu almaya gitti. Emrah Ö. sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı ile tartışmaya başladı. Bu sırada Ezgi Taşıran annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi. Emrah Ö.'de belinden çıkardığı tabanca ile Ezgi Taşıran'a 9 el ateş ettikten sonra eşini darp etti. Saldırgan ardından otomobille kaçarken, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşkıran kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Eniştesi tarafından öldürülen Ezgi Taşıran için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Taşıran'ın cenazesi Kadıderesi köyünde toprağa verildi. Nişanlı olan Taşıran'ın evlilik hazırlığı yaptığı ve 1,5 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Öte yandan polis kaçan Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışma yürütüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel