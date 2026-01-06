Eniştesini Vurup, Otomobille Üzerinden Geçmişti; Cezası 15 Yıla Düştü

Haberler

Güncelleme:
Kayseri'de tartıştığı eniştesini tabancayla öldüren Yener Koçer, olaydan sonra otomobiliyle üzerinden geçti. İlk olarak müebbet hapis cezası verilen Koçer, 'haksız tahrik' indirimi ile cezası 15 yıla düşürüldü.

KAYSERİ'de, tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i (45) tabancayla öldürdükten sonra otomobille üzerinden geçen güvenlik görevlisi Yener Koçer'e (45), 'haksız tahrik' indirimi ile verilen 18 yıl hapis cezası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından fazla ceza verildiği gerekçesiyle bozuldu. Bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Koçer'in cezası 15 yıla düştü.

Olay, 3 Mart 2024'te saat 17.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında kavga çıktı. Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti. Başına 3 kurşun isabet eden Sertan Temel, yere yığıldı. Otomobiline binen Koçer, yerdeki eniştesinin üzerinden geçip, bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Koçer ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yener Koçer, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Koçer hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ KULLANILARAK 18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Ekim 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Yener Koçer'i 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp, cezayı 18 yıl hapse düşürdü.

İSTİNAFA TAŞINDI

Ölen Temel'in şikayetçi yakınları ile sanık Koçer'in avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası sanık Yener Koçer'e verilen 'haksız tahrik' indiriminin eksik uygulandığı gerekçesiyle sanığa verilen cezayı fazla bularak, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI

Bozma kararının ardından Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Yener Koçer ile ölen Temel'in şikayetçi babası K.T. salonda hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar eden ve kendisinin sürekli darp edildiğini öne süren sanık Koçer, "Türk adaletine güveniyorum. Daha önce beni ve ailemi sürekli tehdit edip, darp ediyordu. Görüntülerdeki dayağı ben Sertan ile her karşılaştığımızda yiyordum. Benim kurulu düzenim vardı. Kimseye zararım yoktu. Planlasaydım evime geldiğinde öldürürdüm" ifadelerini kullandı.

CEZASI DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, sanık Yener Koçer'i, 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 15 yıla düşürdü. Heyet, sanığa ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1,5 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
