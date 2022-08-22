Eni-Total'den Kıbrıs açıklarında doğal gaz keşfi

Kıbrıs Cumhuriyeti adına doğal gaz arayan Eni-Total konsorsiyumu, yaklaşık 2,5 trilyon fit küplük rezerv buldu. Keşfin yapıldığı parsel, Türkiye'nin de hak iddia ettiği alanlar arasında yer alıyor.Kıbrıslı Rumların adanın güney kesimi açıklarında tek taraflı olarak ilan ettiği 13 parselden 6'ncısında, yaklaşık 2,5 trilyon fit küp (Yaklaşık 70 milyar küp) doğal gaz içerdiği tahmin edilen bir yatak bulundu.

Cronos-1 kuyusundaki doğal gaz yatağı, İtalyan Eni ve Fransız Total şirketleri tarafından keşfedildi.

"Tungsten Explorer" adlı sondaj gemisince kıyıdan yaklaşık 160 kilometre açıkta ve 2 bin 287 metre derinlikte bulunan doğal gaz yatağı, Eni-Total konsorsiyumunun bu parseldeki ikinci keşfi. Konsorsiyum, 2018 yılında 6'ncı parseldeki Calypso-1 kuyusunda da doğalgaz rezervi keşfetmişti.

Total ve Eni, Cronos-1 kuyusunda geçen Mayıs ayında sondaj çalışmalarına başlamıştı.

TotalEnergies şirketinin Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin McLachlan, gaz tedariki için bulunan yeni kaynakların, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Eni'den yapılan açıklamada da Cronos-1 kuyusundaki keşfin, İtalyan şirketinin "Avrupa'ya yönelik gaz tedarikini artırmak için sarf ettiği başarılı çabaların bir parçası olduğu" ifade edildi.

Kesişen alanlar

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde olduğunu belirterek ilan ettiği parsellerden 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı olanlar, Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığıyla kesişiyor.

1 numaralı parsel, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) petrol ve doğalgaz arama ruhsatı verdiği bölgelerle de çakışıyor. Kıbrıslı Türkler tarafından TPAO'ya ruhsat verilen bölgelerle kesişen diğer parseller ise 2, 3, 8, 9, 12 ve 13 numaralı parseller.

Türkiye, söz konusu sondaj çalışmalarıyla Kıbrıslı Türklerin adanın çevresindeki doğal zenginlikler üzerindeki hakkının hiçe sayıldığını belirtiyor.Kıbrıslı Rumlar ise sürdürdükleri doğal gaz arama faaliyetlerini egemenlik hakkı olarak görüyor ve olası bir ekonomik kazancın ada birleştikten sonra tüm Kıbrıslılara adilane bir şekilde paylaştırılacağını savunuyor.