ENHANCER PROJESİ KAPSAMINDA İKİNCİ İŞ DÜNYASI BULUŞMALARI YAPILDI

? Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi' (ENHANCER) kapsamında İş Dünyası Buluşmaları'nın ikincisi İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, 'Aslında çok önemli bir iş yapıyoruz. Girişimcilere sadece para vermiyoruz. Onun dışında akıl ve tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. Daha sürdürülebilir iş yapmalarını öğretmeye çalışıyoruz' dedi.

Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki Suriyeli girişimcilerin beceriler kazanmalarını ve iş bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlayan projenin etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, ICMPD Göç ve İş Birliği Direktörü Martijn Pluim, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nin (ICMPD) ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç, ulusal ve uluslararası şirketlerin yöneticileri, büyük alıcılar ve yatırımcılar katıldı.

2020 YILINDA BAŞLATILAN PROJENİN 32,5 MİLYON EURO BÜTÇESİ VAR

Projeyle iş ilişkilerini kolaylaştırmak ve özellikle yeni pazarlama fırsatlarını keşfetmek için büyük şirketlerle Türk ve Suriyeli şirketlerin bir araya gelmesi amaçlanıyor. Sosyo-ekonomik uyuma katkıda bulunmak amacıyla girişimciliğin gelişmesini ve yeni iş imkanlarının oluşturulmasını destekleyen ENHANCER projesi 2020 yılında 32,5 milyon Euro bütçe ile başlatıldı. 4 yıllık uygulama süresi bulunana projenin coğrafi kapsamı ise Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere 11 ilden oluşuyor.

MARKALAR VE GİRİŞİMCİLER STANT AÇTI

Türk ve Suriyeli girişimcileri büyük alıcılar veya yatırımcılar ve finansman kaynağıyla bir araya getiren İş Dünyası Buluşmaları'nın ilki 16 Aralık 2021'de yapılmıştı. İkincisi bugün düzenlenen etkinlikte tekstil, hazır giyim, ayakkabı ve gıda sektörleri program kapsamında yer aldı. Bu sektörlerde markası bulunan birçok girişimci etkinliğin yapıldığı salonun girişinde stant açarak, markalarını tanıttı.

Ayrıca, program kapsamında önemli marka ve isimler düzenlenen panellerde ilham konuşmaları yaparak alternatif finans mekanizmaları, kalite süreci, uyum ve sürdürülebilirlik konularına yönelik bilgi verdi.

DÖNMEZ: BİZ BURADAN İNŞALLAH BÜYÜK İŞ ADAMLARI ÇIKACAĞIZ

Programın açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, 'Aslında çok önemli bir iş yapıyoruz. Girişimcilere sadece para vermiyoruz. Onun dışında akıl ve tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. Bu konuda daha önce başarılı olmuş iş insanlarımızı, finansçılarımızı, melek yatırımcılarımızı, fonlarımızı, alışveriş portallarını yönetenleri bir araya getiriyoruz. Girişimcilere daha sürdürülebilir iş yapmalarını öğretmeye çalışıyoruz. Destek verdiğimiz projelere özellikle gidip bakıyorum. Biz buradan inşallah büyük iş adamları çıkacağız' dedi.

GİRİŞİMCİLİK VE GEÇİM İMKANLARINI İYİLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

Kooperatiflerin önemine dikkat çeken Dönmez, 'Projemizin amacı girişimcilik ve geçim imkanlarını iyileştirmek, geçici koruma altındaki kişilerin ve aynı zamanda bundan etkilenen vatandaşlarımızın karşılık uyumunu sağlamaya katkıda bulunmaktır. Proje kapsamında girişimci faaliyetleri artıyor. Yerel girişimcilik ekosistemi gelişiyor. Merkezi ve yerel düzeyde politika uygulama koordinasyonu da çok şükür güçleniyor. Ayrıca yetenek geliştirme programı çerçevesinde bu girişimcilerin kabiliyetlerini de artırmayı hedefliyoruz. Temmuz ayında toplam bütçesi 10 milyon Euro olan 3 yeni hibe programının daha duyurusunu yaptık. Bu programların değerlendirilmesi objektif kriterler çerçevesinde devam ediyor. Tamamen hak eden, projesi iyi olan girişimciler bundan faydalanacak. Kooperatifler için 2 milyon Euro bütçeli programa başvurular devam ediyor. Türkiye'de kooperatif kültürünün yayılması lazım. Kooperatifler özellikle tedarik zincirinde çok kıymetli buna da ENHANCER projesi çerçevesinde Avrupa Birliği ve ICMPD ile 2 milyon Euro bütçe ayırmış durumdayız' diye konuştu.

Birtakım girişimlerin elbette başarısız olacağını hatırlatan Dönmez, 'Sermaye konulan şirketlerinin hepsinin başarılı olacağı diye bir şart yok. Özellikle de büyük çoğunluğu muhtemelen başarısız olabilir. Ancak başarılı olanlar öyle bir ivme yakalıyor ki normal ekonomik işleyişte olmayan türden bir ivme. Türkiye'den 2 yılda 5 ya da 6 tane unıcorn çıktı. Değeri 1 milyar doları aşan şirket çıktı. 2021 yılında Türkiye'de startuplara giren para 2021 yılı öncesi 10 yılın toplamından fazladır. Bu da ne kadar büyük bir ivme içinde bu işin geliştiğini gösteriyor' ifadelerini kullandı.

KILIÇ: TÜRKİYE'NİN İHRACATINA DA KATKI DA BULUNMAYA ÇALIŞIYORUZ

ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç ise 'ENHANCER projesi Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ile Türk vatandaşlarının sosyo-ekonomik uyumuna destek olmak üzere kurgulandı. Esas amacımız Türkiye'de hem Suriyelilerin hem de Türk vatandaşlarının girişimcilik çalışmalarını destekleyerek ülkemizdeki üretimi, istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar yapmak. Bu yolda biraz da cesaretlendik artık üretimi artırarak Türkiye'nin ihracatına da katkı da bulunmaya çalışıyoruz. Türkiye'ye yeni pazarlar açmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda hem Avrupa Birliği'ne hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum' dedi.