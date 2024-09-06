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Engin Polat Cezadan Tahliye Edildi

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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat, başsavcılığın itirazına rağmen tahliye edildi. Eşi Dilan Polat ile birlikte cezaevinden ayrıldı.

ENGİN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Engin Polat'ın tahliye edilmesinin ardından Dilan Polat, eşini bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan almaya geldi. Polat ve yanındakilerin cezaevi önünde bekleyişlerinin sürdüğü sırada, başsavcılığın Engin Polat'ın tahliyesine itiraz ettiği haberi geldi. Mahkemenin talebi reddetmesinin ardından Engin Polat, saat 18.00 sıralarında cezaevinden babası Sezgin Polat ile birlikte çıktı. Cezaevi aracıyla çıkarılan Engin Polat'ı araçtan inişinde eşi Dilan Polat sarılarak karşıladı. Engin Polat, "Çok mutluyum, ailemize kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.

Engin Polat, daha sonra kendisinin kullandığı ve içinde eşi Dilan Polat ile çocuklarının bulunduğu otomobille cezaevi önünden ayrıldı.

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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