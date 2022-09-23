Engin Özkoç: "İhtiyacımız Olan Şey Birlik ve Beraberlik, Ortak Akıl ve Güçlü Bir Yol Arkadaşlığı"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?” açıklamasını, “Hem birlikte yol yürüdüğü yol arkadaşlarına, hem de bütün milletimize seslenerek, ‘Benimle beraber bu yolu yürüyecek misiniz’ diye bir kere daha ifade etmiştir. Çünkü ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberlik. İhtiyacımız olan şey ortak bir akıl. İhtiyacımız olan güçlü bir yol arkadaşlığı” sözleri ile değerlendirdi.

Haber : TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" açıklamasını, "Hem birlikte yol yürüdüğü yol arkadaşlarına, hem de bütün milletimize seslenerek, 'Benimle beraber bu yolu yürüyecek misiniz' diye bir kere daha ifade etmiştir. Çünkü ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberlik. İhtiyacımız olan şey ortak bir akıl. İhtiyacımız olan güçlü bir yol arkadaşlığı" sözleri ile değerlendirdi.

CHP'nin İzmir Seferihisar'da iki gün sürece; CHP'nin TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, bugün başladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum" sözlerini değerlendirdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özkoç, şunları söyledi:

"İHTİYACIMIZ OLAN GÜÇLÜ BİR YOL ARKADAŞLIĞI"

"Verdiğimiz özgürlük ve adalet mücadelesinde, yoksulluğa karşı verdiğimiz mücadelede, ikinci yüzyıla girerken önümüzdeki seçimlerle ilgili Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu; hem birlikte yol yürüdüğü yol arkadaşlarına, hem de bütün milletimize seslenerek, 'Benimle beraber bu yolu yürüyecek misiniz' diye bir kere daha ifade etmiştir. Çok güçlü bir şekilde ifade etmiştir. Çünkü ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberlik. İhtiyacımız olan şey ortak bir akıl. İhtiyacımız olan güçlü bir yol arkadaşlığı.

Genel Başkanımızın bu ifadesine çok olumlu tepkiler anında gelmeye başlamıştır. Bu da milletimizin ne kadar güçlü bir seçeneği olduğunu, CHP gibi güçlü bir seçenekleri olduğunu, 'millet masası' gibi ortak bir değere sahip olduğunu bir kere daha göstermesi açısından çok önemlidir.

Genel Başkanımız bunu, sadece yol arkadaşları için ifade etmemiştir. Aslında bunu milletimize defalarca şöyle ifade etmiştir: 'Bize katılın. Eğer Türkiye'deki sorunları birlikte çözmemizi istiyorsanız, bize katılın. Biz birlikte başarırız. Demokrasi, özgürlük, adalet için bize katılın; birlik olursak başarırız' demiştir. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti zor zamanlarda birlik olduğu, beraber olduğu zaman, ortak akılla hareket ettiği zaman; bunu başarabilmiş bir ülkedir, millettir.

Biz bir kere daha söylüyoruz; demokrasi için, özgürlük için, ikinci yüzyılda huzurlu bir Türkiye için, tekrar istikrarlı bir Türkiye için yürüdüğümüz yolda milletimize ihtiyacımız var. Milletimizle beraber bunu başarmak istiyoruz.

Kırmızı çizgimiz vatanımız ve bayrağımızdır, diyoruz. Bu iki değere yürekten bağlı olan; farklı düşünseler bile, farklı yaşam biçimleri olsa bile bütün insanlarımızla kucaklaşarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bize bunu anında hissettiren bütün yurttaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Verdikleri destek çok değerlidir, Genel Başkanımıza.

Genel Başkanımızın bu sözünün hemen arkasında; çok değerli başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın, diğer belediye başkanlarımız da bu desteği veriyorlar; başkanlarımızın çok açık ve net ifadeleri yürüdüğümüz yolda bize güç katacaktır. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum."

"MİLLETİMİZ KENDİSİNDEN KOPAN SARAY AKLINI ARTIK ÇOK AÇIK VE NET OLARAK GÖRÜYOR"

Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun "halk düşmanları" ifadeleri için ise şunları söyledi:

"Bunu bir sertleştirme, ayrıştırma için ifade etmiyor. Genel Başkanımız şunu söylüyor. İnsanları küçümsüyorsunuz, insanları hakir görüyorsunuz. İnsanların yoksulluğu ile dalga geçiyorsunuz. İnsanların çaresizliğiyle, umutsuzluğuyla dalga geçiyorsunuz. Onlara tepeden bakıyorsunuz, saraydan bakıyorsunuz. Saray aklıyla hareket ediyorsunuz ve topluma artık güven vermiyorsunuz. Bu doğru değildir, anlamında ifade ediyor. Gerçekten de öyle. Milletimiz kendisinden ayrışan idarecileri, kendisinden kopan saray aklını artık çok açık ve net olarak görüyor. Buna karşı da bir duruşu olacaktır. Bu duruşu da çok açık bir şekilde ifade ediyorlar."