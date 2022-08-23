CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Geçmişte olan önyargıların artık yok olduğunu görüyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekten büyük bir mütevazilik ve içtenlikle seslendirdiği ‘helalleşme’ karşılığını da görüyor” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Geçmişte olan önyargıların artık yok olduğunu görüyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekten büyük bir mütevazilik ve içtenlikle seslendirdiği 'helalleşme' karşılığını da görüyor" dedi.

Engin Özkoç, partisinin bugün Niğde'de yaptığı grup toplantısı sonrasının ardından ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Niğde'deki izlenimlerini aktaran Özkoç, "Milletvekili çıkartacağımıza gönülden inanıyoruz. Esnaf çok mutlu, bizi gördüğü için. Dertli de bugüne kadar yaşadıkları için. Yaşadığı her şeyi bizimle paylaşıyorlar. Ömer Fethi, burada gerçekten çok sevilen bir milletvekili. Örgütümüz çok iyi çalışıyor burada. Vatandaşlar, artık kurtuluşun Millet İttifakı'nda olduğunu söylüyor. Biz de onlara diyoruz ki 'Bize katılın, hep birlikte yaşanacak bir Türkiye'yi birlikte inşa edelim'. Asla durmayacağız" diye konuştu.

Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Önyargılarınızdan kurtulun" sözlerine ilişkin, "Geçmişte olan önyargıların artık yok olduğunu görüyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekten büyük bir mütevazilik ve içtenlikle seslendirdiği 'helalleşme' karşılığını da görüyor. Biz de insanız. Biz de insanlardan kurulu bir siyasi partinin temsilcileriyiz. Hatalar yapabiliriz. Hata yapıyorsak bu hatalarımızı göreceğiz ve bu konuda, kime karşı yaptıysak oturacağız, konuşacağız, helalleşeceğiz. Yurttaşlarımızın hiçbirisini ayrıştırmıyoruz. Onlarla birlikte, beraber yol yürümek istiyoruz. 'Falanca siyasi parti, filanca siyasi parti' diye bakmıyoruz. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları' diye bakıyoruz. Birlikte yol yürüyeceğiz. Görüyoruz, vatandaşlarımızın kafasında hiçbir önyargı yok. Bizi kucaklıyorlar, biz de onları kucaklıyoruz" dedi.

Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye gemisindeyiz" sözlerine ilişkin de "Recep Tayyip Erdoğan, insanlarımızla hiçbir zaman aynı gemide olamadı. O, sarayda yaşıyor ve saraydan bakıyor. Dışarda yaşayan insanların halini, hatırını anlamadığı için 'Gece yatarken bal ile manda yoğurdunu karıştırıp beraber yiyip, yatın' diyecek kadar halktan uzaklaşmış bir lider. Biz, onunla aynı gemide değiliz. Biz, vatandaşımızla aynı gemideyiz. Bu gemide geçinemeyen insanlar var, gelecek hayali kuramayan gençler var, çile çeken çiftçilerimiz var ve biz onlarla birlikte Türkiye'yi gerçekten tekrar itibarlı bir ülke haline getirebilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Özkoç, "Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir kadınımızın başı önüne eğik olmayacak. Tahsilini yapmış hiçbir gencimiz işsiz kalmayacak. Tahsilini yapamamış gençlerimiz iş sahibi yapılacak. Eğitim kursları ile onlar da eğitilecek ve bir işe muhakkak sokulacak. Onun için biz Türkiye'yiz" dedi.