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Engin Özkoç: "Erdoğan, KPSS Hırsızlığını Kapatmak İçin Basın Kuruluşlarına 'Hırsızlık Yok, Haber Yapmayın' Mesajını Gönderiyor.

Engin Özkoç: 'Erdoğan, KPSS Hırsızlığını Kapatmak İçin Basın Kuruluşlarına 'Hırsızlık Yok, Haber Yapmayın' Mesajını Gönderiyor.

Güncel Haberler

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Erdoğan, KPSS hırsızlığını kapatmak için Saray’dan basın kuruluşlarına ‘hırsızlık yok, haber yapmayın’ mesajını gönderiyor. Şu eforu hırsızlığı çözmek için harcasa şimdiye suçlular ortaya çıkmıştı. Böyle yönetime yazıklar olsun” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Erdoğan, KPSS hırsızlığını kapatmak için Saray'dan basın kuruluşlarına 'hırsızlık yok, haber yapmayın' mesajını gönderiyor. Şu eforu hırsızlığı çözmek için harcasa şimdiye suçlular ortaya çıkmıştı. Böyle yönetime yazıklar olsun" dedi.

Engin Özkoç, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) hırsızlığı kapatmak için basına mesaj gönderdiğini iddia etti. Özkoç'un paylaşımı şöyle:

"Sevgili gençler; Erdoğan, KPSS hırsızlığını kapatmak için Saray'dan basın kuruluşlarına 'hırsızlık yok, haber yapmayın' mesajını gönderiyor. Şu eforu hırsızlığı çözmek için harcasa şimdiye suçlular ortaya çıkmıştı. Böyle yönetime yazıklar olsun!"

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Engin Özkoç Saray KPSS Güncel Haberler

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