Engin Özkoç: Erdoğan, Ege Adaları Lozan'a Rağmen Cephanelik Haline Gelinceye Kadar Neredeydin

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ege adalarına ilişkin açıklamasına, “Erdoğan, Ege adaları Lozan’a rağmen cephanelik haline gelinceye kadar neredeydin? Şimdi adaların işgal edildiğini itiraf ediyorsun. Samimi ol! Türkiye’nin menfaatlerinin yanında ol” tepkisini gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege adalarına ilişkin açıklamasına, "Erdoğan, Ege adaları Lozan'a rağmen cephanelik haline gelinceye kadar neredeydin? Şimdi adaların işgal edildiğini itiraf ediyorsun. Samimi ol! Türkiye'nin menfaatlerinin yanında ol" tepkisini gösterdi.

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ege adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği" yönündeki açıklamasını eleştirdi. Özkoç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın adaları silahlandırması konusunda başından beri netiz, başından beri Türkiye'nin menfaatlerini savunuyoruz. Erdoğan, Ege adaları Lozan'a rağmen cephanelik haline gelinceye kadar neredeydin? Şimdi adaların işgal edildiğini itiraf ediyorsun. Samimi ol! Sadece konuşma, uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'nin menfaatlerinin yanında ol!"

ERDOĞAN, "ADALARI İŞGAL ETMENİZ FİLAN BİZİ BAĞLAMAZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te, Yunanistan'ın S-300 Hava Savunma Sistemi'ne ait füzeleri Türk savaş uçaklarına kilitlemesine ilişkin, "Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var: İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz" demişti.