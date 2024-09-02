Engin Ket De Toprağa Verildi
İzmir'de, Paşa Köprü Mezarlığı yakınında Bülent Şengün tarafından öldürülen Engin Ket için ikindi vaktinde cenaze namazı düzenlendi. Gaziemir Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası Engin Ket, Evka 7 Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ENGİN KET DE TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'de, Paşa Köprü Mezarlığı yakınında Bülent Şengün tarafından öldürülen Engin Ket için ikindi vaktinde cenaze namazı düzenlendi. Gaziemir Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası Engin Ket, Evka 7 Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kadir ÖZEN/ İZMİR,