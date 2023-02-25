Engin Altay, Deprem Bölgesi Malatya'da: "3 Yaşındaki Sma Hastası Destan İçin Acil Konteyner" Güncel Haberler CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Malatya’da depremzedeleri ziyaret etti. Altay, üç yaşındaki SMA hastası depremzede bebek için; “Destan çadırda, Destan’a acil konteyner” çağrısı yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti. Altay, üç yaşındaki SMA hastası depremzede bebek için; "Destan çadırda, Destan'a acil konteyner" çağrısı yaptı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi 23 Evler'de bulunan 3 yaşındaki SMA hastası Destan isimli bebek için konteyner gerektiğini belirten CHP'li Altay, şunları söyledi: "Destan, 3 yaşında SMA hastası Dubai'de tedavi gördü, vatandaşların da katkılarıyla, destekleriyle. Şimdi, Destan çadırda, Destan'a acil konteyner. Burası Malatya, Doğanşehir Esentepe 23 Evler. Destan'a acil konteyner." Kaynak: ANKA / Güncel Malatya Destan Güncel Haberler

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