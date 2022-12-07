Engin Altay: 6 Yaşındaki Çocuğumuza Yapılan Bir Sapkınlıktır, Ama İlgili Bakanın Sessizliği Bir Felakettir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin, "Pazartesi günü, Türkiye’yi ürperten bir olay yaşandı. 85 milyonun kanını donduran bir olay yaşandı, 6 yaşındaki bir çocuğumuz ile ilgili deyip, burada gerisini bile söylemeyi bile zül sayarım. 25 dakika önce Aile Bakanlığı, bu konuda 3 gün sonra, ‘Davaya müdahil olacağız’ diye bir açıklama ile yetindi. Bu, kabul edilebilir değil. Bu 6 yaşındaki çocuğumuza yapılan bir sapkınlıktır, ama ilgili bakanın sessizliği bir felakettir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 'imam nikahıyla evlendirmesine' ilişkin, "Pazartesi günü, Türkiye'yi ürperten bir olay yaşandı. 85 milyonun kanını donduran bir olay yaşandı, 6 yaşındaki bir çocuğumuz ile ilgili deyip, burada gerisini bile söylemeyi bile zül sayarım. 25 dakika önce Aile Bakanlığı, bu konuda 3 gün sonra, 'Davaya müdahil olacağız' diye bir açıklama ile yetindi. Bu, kabul edilebilir değil. Bu 6 yaşındaki çocuğumuza yapılan bir sapkınlıktır, ama ilgili bakanın sessizliği bir felakettir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vekillerden gelen soruları yanıtladı.

Ardından parti gruplarına söz verildi. İlk sözü, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aldı.

" BUGÜNKÜ ÜÇ SAYIN BAKANI TEBRİK EDİYORUM"

Engin Altay, "Bugünkü üç sayın bakanı tebrik ediyorum. Şunun için. İki sebepten tebrik edeceğim. Birincisi; AK Parti Grubu'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın aldığı alkışın 10 katını aldılar. Sizleri tebrik ediyorum. İkincisi de TBMM'ye, yasama organına tutumlarında genel olarak, Çevre Bakanı'mızın biraz polemik hevesini de anlayışla karşılıyorum ama elbette siyaset münakaşa, müzakere işidir. Kimi bakanların geçmişte yaptığı ve önümüzdeki günlerde yapacağı saygısızlıkları öngördüğümüzde, TBMM'ye yönelik tutumlarını da takdirle karşılıyorum" diyerek Bakan Kurum, Bakan Dönmez ve Bakan Muş'u kutladı.

"BU 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMUZA YAPILAN BİR SAPKINLIKTIR, AMA İLGİLİ BAKANIN SESSİZLİĞİ BİR FELAKETTİR"

Altay, "Meclis olarak, bir şeyi göz ardı ediyoruz bugün. Pazartesi günü, Türkiye'yi ürperten bir olay yaşandı. 85 milyonun kanını donduran bir olay yaşandı, 6 yaşındaki bir çocuğumuz ile ilgili deyip, burada gerisini bile söylemeyi bile zül sayarım. 25 dakika önce Aile Bakanlığı, bu konuda 3 gün sonra, 'Davaya müdahil olacağız' diye bir açıklama ile yetindi. Bu, kabul edilebilir değil. Bu 6 yaşındaki çocuğumuza yapılan bir sapkınlıktır, ama ilgili bakanın sessizliği bir felakettir" diyerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı eleştirdi.

"AKBELEN ORMANLARINI KATLEDİYORSUNUZ. ERGENE KANGRENİNİ 25 YILDIR ÇÖZMEDİNİZ"

Altay, Bakan Kurum'a, "Kazdağları'nda elinize yüzünüze bulaştırdınız. Afrin, Elbistan zehir soluyor. Akbelen ormanlarını katlediyorsunuz. Ergene kangrenini 25 yıldır çözmediniz. En sonra Kapadokya'da peribacasının üstüne otel dikmek, elinize yüzüne bulaştırmaktır. Bunun da altını çiziyorum. Afet olmayan yerlerde afet olmuş gibi 21-b'den ihale yapmak da ele yüze bulaştırmaktır" eleştirisini yaptı.

"SAYIN BAKAN, İTÜ'NÜN RAPORU NEREDE? BEN MÜŞTEKİYİM"

Bakan Fatih Dönmez'e seslenen Altay, "Sayın Bakan, İTÜ'nün raporu nerede? Ben müştekiyim. Sabahın köründe kalkıyoruz, hava karanlık. Sabah okulların hepsinde elektrik tüketiliyor zaten. Sabah tüketileceğine akşam tüketilir. İTÜ'nün raporunu koymanız lazım samimiyetle. Yaz saati uygulamasını söylüyorum. Avrupa Konseyi, tavsiye karar almış. Hiçbir Avrupa ülkesi uymuyor, Türkiye'ye tavsiye ediyor. Bunu da anlamak mümkün değil" dedi.

"3 YILDA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI 5 METREKAREDEN 7,73 METREKAREYE ÇIKARAN İBB BAŞKANI'MIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Engin Altay, CHP'li belediye başkanlarının çalışmalarına ilişkin Bakan Kurum'a şunları söyledi:

"Bizim belediye başkanlarımızın, sizin 25 yılınız ile bizim 3 buçuk yılımızı mukayese etmeniz çok güzel. Bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü sizin 25 yılda yapabildiklerinizden fazlasını yaptı belediye başkanlarımız. Örnek vereceğim, merak etmeyin. Sayın Bakan (Bakan Kurum) soru da sordu, 'Ne kadar yeşil alan kazandırdı' diye. Ama bir şey söyleyeyim. Üç büyükşehri söyleyeyim. İkisi, sizin 25 yıllık enkazınızı temizlemek ile uğraşıyor. Birisi de güzelliğine güzellik katıyor. Somuta geliyorum; Sayın Bakan, bakanlığınızdaki en güvendiğiniz kadronuzdan birini, sizin başarınıza kendini adamış kadronuzdan birini görevlendiriniz. Ben de bir milletvekili arkadaşımı görevlendireceğim. Şunu beraber incelesinler. İstanbul'da 2019'dan bu yana kadar 6 milyon 347 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı. Sizin kadronuzdaki biri gelip ölçecek. 3 yılda kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5 metrekareden 7,73 metrekareye çıkaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza (Ekrem İmamoğlu) burada teşekkür ediyorum."