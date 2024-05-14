Engelsiz Yaşam Vakfı İhtiyaç Sahiplerine Tekerlekli Sandalye Bağışladı

Engelsiz Yaşam Vakfı, hayırseverler tarafından ikinci el olarak bağışlanan 24 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Beykoz Engelliler Derneğinde 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programa, engelli bireyler ile aileleri katıldı.

Burada konuşan Vakıf Başkanı Edip Önder, tekerlekli sandalyelerin Engelsiz Yaşam Derneğinin geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Almanya'da başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplandığını anlattı.

Başta akülü ve manuel tekerlekli sandalye olmak üzere birçok ihtiyaç malzemesinin gerekli işlemlerin ardından Türkiye'ye getirildiğini kaydeden Önder, bu şekilde kendilerine ulaşan tekerlekli sandalyeleri de ihtiyaç sahibi engelli bireylere verdiklerini söyledi.

Önder, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Vakıf olarak sadece engelli olanların değil, yaşamsal alanda her türlü engelle karşı karşıya kalanların yanında olmayı prensip edindik. Bundan sonra da dostlarımızın, sevenlerimizin ve herkesin katkısıyla bu yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Almanya'da faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Benan Yontar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde engelli kalan veya medikal malzemelerini kaybeden engelli bireyler için kullanılmış medikal malzemelerin toplanması çağrısıyla kampanya başlattıklarını hatırlattı.

Yontar, bu şekilde toplanan ve Türkiye'ye getirilen malzemeleri deprem bölgesi başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlattı.

Programda daha sonra ihtiyaç sahibi engellilere tekerlikle sandalyeleri teslim edildi.

Ali Kocasakal, 5 yıldan beri sandalye beklediğini kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sultan Balyemez de tekerlekli sandalyenin kendisine verilmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.