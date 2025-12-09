İnegöl'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nden kaçan zihinsel engelli çocuk için arama çalışması

BURSA'nın İnegöl ilçesinde engelsiz Yaşam Merkezi'nden kaçan 15 yaşındaki zihinsel engelli Yiğit Dağ için 100 kişilik ekip arama çalışması başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan ve saat 18.00 sıralarında kurumdan ayrılan Yiğit Dağ'a ulaşamayan görevliler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma komutanlığı ekipler, AFAD, İNDAK ve ANDA arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişiden oluşan ekip, çocuğun bulunması için boş araziler, ara yollar ve çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekipler, termal drone ile havadan da tarama yaparken, eğitimli arama köpekleri de çalışmalara destek verdi. 5 saati aşkın süredir devam eden aramalardan henüz bir sonuç alınamadığı belirtildi. Yiğit Dağ'ın bulunması için çalışmaların gece boyunca devam edeceği öğrenildi.