Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, engelli bireylerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yeni dönem destek eğitim ve atölye programları için kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, resim, müzik, hobi ve mutfak atölyeleri ile fizyo-spor aktiviteleri ve psikolojik destek programları, alanında uzman öğretmenler ve antrenörler eşliğinde bireylere özel olarak planlanıyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin hem öğrenip hem eğlenebileceği ortamlar sunarken, çeşitli etkinlikler ve derslerle katılımcıların yeteneklerini keşfetmelerine, özgüven kazanmalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine destek oluyor.

Engelli bireylerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yeni dönem destek eğitim ve atölye programları için merkeze kayıtlar başladı.