Son dakika haberleri | Yenişehir'de özel gereksinimli bireylere 'en iyi narkotik polisi anne' semineri

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla özel gereksinimli bireylere yönelik olarak "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireylere yönelik olarak düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" seminerini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği'nde görevli eğitici narko rehberler sundu.

TUBİM Büro Amirliği'nde görevli eğitici narko rehberlerin yapmış olduğu sunumda madde bağımlılığının toplumsal halk sağlığı sorunu olduğuna değinerek, "Herkesin bağımlı olma riski bulunmaktadır. 'Benim çocuğum yapmaz!' anlayışı yanlıştır. Bizler 'en iyi narkotik polisi anne' projemiz çerçevesinde çocukların madde kullanımına başlanmasının önüne geçmek ve kullanımının başında fark edilerek engellenmesini amaçlamaktayız. Bu çerçevede 8 aylık zamanda 5 bin 760 özel güvenlik görevlisine, bin 248 kamu görevlisine ve 5 bin 66 anne olmak üzere toplamda 12 bin 74 kişiye narko rehber eğitimi verdik. Yenişehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlemiş olduğumuz seminerimiz dahilinde da özel gereksinimli bireylerimize ve eğitmenlerimize başta madde bağımlılığı olmak üzere kötü ve zararlı alışkanlıkların altında yatan nedenler, ebeveynlerin çocuklarda madde kullanımına dair dikkat etmesi gereken şüphe uyandıran tutum ve davranışlar, madde kullanan bireylere karşı yaklaşım tarzı ve çözüm önerileri konularında bilgilendirme yaptık. Bizlere Kurumlarında seminer verme imkanı veren ve desteklerini sunan Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkanvekili Murat Beşikci'ye çok teşekkür ediyoruz" denildi.

Seminer sonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, madde bağımlılığı, zararları ve madde bağımlılığıyla ilgili destek alabilecekleri kurumların bilgilerinin yer aldığı broşürler dağıtıldı. - DİYARBAKIR