Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi (EYAF EXPO 2023), üçüncü gününde devam ediyor. Fuarda, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran ürünler tanıtılıyor. Rehber köpeklerin yanı sıra özel tekerlekli sandalyeler ve elektrikli motosiklet görünümlü araçlar da sergileniyor.

Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi devam ediyor

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi (EYAF EXPO 2023), üçüncü gününde devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen EYAF EXPO 2023'te stantlar açan firmalar, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran ürünlerini tanıttı.

Fuarda, kumsalda kuma batmadan ilerleyebilen tekerlekli sandalyenin tanıtımını yapan bir firmanın sahibi Safa Ekmekçioğlu özel tekerlekleri bulunan ürünün çim yüzeylerde, karda da kullanılabildiğini söyledi.

Sandalyenin suda da belirli bir süre kullanılabildiğini anlatan Ekmekçioğlu, "Yani engelli bireylerin sahilde gezmesine, suya girmelerine vesile olur. Yetişkinler için 130 kiloya kadar, çocuklar için olan versiyonda ise 80 kiloya kadar taşıma kapasitesi var." dedi.

Engellilere yönelik elektrikli motosiklet görünümlü aracı tanıtan işletme sahibi Aras Oğuz tekerlekli sandalyelerin içine yerleştirildiği araçları Hollanda'dan ithal ettiklerini söyledi.

Oğuz, normal tekerlekli sandalyenin akülü araca çevrilip saatte 35-40 kilometre kadar hızla ilerleyebilmesinin sağlandığını belirterek "Ürün tek şarjda 40 veya 50 kilometre kadar yol alabilmektedir. Engelli vatandaşlarımızın, özellikle aktif sandalye kullanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kolaylaştıracaktır, özellikle uzun mesafeye gitmek istiyorsa." diye konuştu.

Rehber köpek de fuarda yer aldı

Fuarda, teknolojik ürünlerin yanı sıra "Shadow" isimli rehber köpek de yer aldı.

Burcu Bora da eğitimci olduğu Rehber Köpekler Derneğinin 2014'te kurulduğunu, amaçlarının görme engellilerine yönelik farkındalığı artırmak ve onların sokağa rahat çıkabilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Rehber köpekler hakkında bilgi veren Bora, "Bu köpekler yaklaşık iki yaşında mezun oluyorlar. Görme engelli bireyle birlikte, veteriner masraflarının dernek ve sponsorlarca karşılandığı bir süreçte 8 ila 10 yıl görev yapıyorlar. Sonra emekliye ayrılıyorlar. Görme engelliler de derneğimize başvuru yaparak rehber köpek edinebiliyor. Tamamen ücretsiz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da EYAF EXPO 2023'ü ziyaret ederek stantları gezdi.

The İstanbul Expo-Sedef Grup organizasyonuyla düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuar yarın sona erecek.