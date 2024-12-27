Engelsiz Yarınlar Derneği'nden Yılbaşı Kutlaması

Ödemiş Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Yarınlar Derneği, üyeleri için yılbaşı kutlaması düzenledi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinle eğlendi.

Dernek başkanı Serpil Aksoy Baştürk, 12 yıldır kutlama programı düzenlediklerini anımsattı.

Üyeleriyle yeni yıl kutlamasında bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Baştürk, "Birkaç gün sonra merhaba diyeceğimiz yeni yılın, ülkemiz ve bütün dünya için huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel, Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, Ödemiş Madeni İşler ve Demirciler Odası Başkanı Ali Bozkan ve aileler katıldı.