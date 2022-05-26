Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde satranç eğitimleri - Haberler

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde katılımcı belediyecilik örneklerini sürdürmeye devam eden belediye, aynı zamanda da bu merkezi Eskişehir'de bulunan demokratik kitle örgütlerinin kullanımına açıyor.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliği ile Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezinde satranç eğitimlerine başladı. İşitme Engelliler Spor Kültür Derneği üyelerinin katıldığı eğitimler, Kasım ayına kadar devam edecek.

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezinin kapılarının tüm engelli dernek ve spor kulüplerine açık olduğunu belirten yetkililer, satranç atölyesine katılmak isteyenlerin Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile iletişime geçmesi gerektiğini söyledi.

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