'Engelsiz Filmler Festivali', 10. yaşını kutluyor

Bu yıl 10. yaşını kutlayan "Engelsiz Filmler Festivali", 17-23 Ekim'de erişilebilir ve çevrim içi olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Kısa film kültürünü yaygınlaştırmak ve kısa film yapanlara daha fazla ifade alanı açmak hedefiyle düzenlenen Kısa Film Yarışmasının ikincisi de festival kapsamında gerçekleşecek.

Puruli Kültür Sanat tarafından 2013'ten itibaren gerçekleştirilen festivalde bugüne kadar Türkiye ve dünyadan 316 film gösterimi ve 118 yan etkinlik gerçekleştirildi.

Programda yer alan tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı alt yazı ile sinemaseverlerle buluşturan festival, 180 binden fazla izleyiciye ulaştı.

Festivale ilişkin "www.engelsizfestival.com" adresinden detaylı bilgi alınabilir.