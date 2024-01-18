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Engelsiz Çanakkale Çalıştayı Engellilik Sınırlarını Ortadan Kaldırmayı Hedefliyor

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Engelli bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, engelliliğin sınırlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen Engelsiz Çanakkale Çalıştayı sona erdi. Çalıştayda, kentte erişilebilirlik, kurumsal hizmetlere erişim, afetlerde engellilik, engelli istihdamı ve geliştirilebilecek uygulamalar gibi konular ele alındı.

Engelli bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, engelliliğin sınırlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen Engelsiz Çanakkale Çalıştayı sona erdi.

Çanakkale Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen "Engelsiz Çanakkale Çalıştayı" ikinci gün oturumlarıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Yengin moderatörlüğünde Deniz Polisevi'nde devam etti.

Grup çalışmaları iki gün boyunca, "Kentte erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik", "Kentte kurumsal hizmetlere erişim", "Afetlerde engellilik ve çözüm önerileri", "Kentte engelli istihdamı ve çalışma yaşamında karşılaşılan sorunlar", "Kentte engellilere yönelik geliştirilebilecek uygulama, eğitim, organizasyon gibi yenilikçi fikir önerileri" başlıklarında gerçekleşti.

Çalıştaya ilişkin AA'ya değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Deniz Yengin, katılımcılarla tespit ve önerileri belirlemeye çalıştıkları bir çalıştay gerçekleştirdiklerini, sivil toplum kuruluşlarından, engelli derneklerinden özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gelen sorunların harmanlandığını ve bu doğrultuda 5 konu belirlediklerini söyledi.

Bu 5 konu üzerinden ihtiyaç analizi yapılması, tespit ve önerilerin belirlenmesinin talep edildiğini ifade eden Prof. Dr. Yengin, "Bu noktada kentteki ulaşılabilirlik ve erişim, engelli vatandaşların kurumlara ulaşılabilirliği, afette engelli vatandaşlara ulaşım ve iletişim, engelli vatandaşların istihdam konuları ve buna bağlı olarak engelli vatandaşlara yönelik teknolojik imkanların, uygulamaların geliştirilmesi başlıklarıyla bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Bu çalıştayda konusunda uzmanlarla tartışmalar gerçekleştiriliyor. Çok güzel tespit ve öneriler ortaya çıktı. " diye konuştu.

Engellilerin hastanelerde, ulaşımda yaşadıkları sorunlar ile toplu taşıma araçlarındaki sorunların en aza indirilmesi, şehir içinde rahat dolaşabilmeleri konularının da ele alındığını aktaran Prof. Dr. Yengin, şöyle devam etti:

"Uzmanlarımızın verdiği bilgilerden 60-70'e yakın öneri ve tespit çıkacak. Belki bunların hepsini yapamayabiliriz ama yüzde 10'unu bile hayata geçirebilsek bizim için büyük bir başarıdır. Çanakkale için önemli bir farkındalık olacaktır. Bu çalışmayı yaygınlaştırmak istiyoruz. Önce Çanakkale'de başarıya ulaşalım sonra diğer şehirlerimizde örnek bir model olarak gerçekleştirelim. Diğer şehirlerde de uygulansın, engelli vatandaşlarımızın engellerini ortadan kaldıracak bir şehir modeli yaratalım istiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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