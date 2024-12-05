Engelsiz Ballim Kafe'de Özel Bireylerin Yaptığı Lezzetler Sunuluyor

Trabzon'da yaşayan özel bireyler, sipariş aldıkları yemek ve tatlıları evlerinde anneleriyle yaparak Engelsiz Ballim Kafe'de satışa sunuluyor.

Trabzon Umuda Destek Derneği Başkanı ve Engelsiz Ballim Kafe'nin kurucusu Reyhan Oral, AA muhabirine, kafenin, engelli gençlerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla yaklaşık 8 yıl önce açıldığını söyledi.

Özel bireylerin topluma kazandırılması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Oral, özel gün ve toplantılarını kafede düzenlemek isteyen gruplara, yemek siparişlerine göre hizmet verdiklerini aktardı.

Oral, grupların istedikleri yemek listesine göre özel bireyler ve ailelerinin evlerinde hazırlık yaptığını anlatarak, "Evde dayanışma içerisinde hazırlanan ikramlar, kafedeki misafirlerimize sunuluyor. Yemeklerin ikramı da çocuklarımız ve aileleri tarafından yapılıyor. Amacımız çocuklarımızın hem sosyalleşmesi hem de aile ekonomilerine katkı sağlamak. Bundan sonra da faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.

Özel gereksinimli kızıyla yemek yapan anne Fatma Şişman ise evde kızının kendisine hemen hemen her konuda yardım ettiğini kaydederek, "Bugün kafede gün düzenleyen grup için hamsili pilav ve kabak yaptık. Bizim için de oldukça güzel bir etkinlik oldu. İkramları da kızım yaptı." diye konuştu.