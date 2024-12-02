"Engellinin sporla ne işi olur?" diyenlere inat milli sporcular yetiştirdi

Muş'ta yaşayan bedensel engelli Bedri Korkmaz, "Engellinin sporla ne işi olur?" diyenlere aldırmadan ev ev dolaşarak onlarca genci kurduğu kulübün bünyesine aldı, milli sporcular yetiştirdi.

Doğuştan bedensel engelli olan 53 yaşındaki Korkmaz, engellileri sporla buluşturmak ve topluma kazandırmak amacıyla 25 yıl önce Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübünü (BESK) kurdu.

Yıllardır kent merkezi, ilçe ve köylerde ev ev dolaşan, aileleriyle görüştüğü engellileri kulüp bünyesine alan Korkmaz, daha önce evden çıkmaya çekinen, sosyalleşme imkanı bulamayan onlarca engelliyi sosyal hayata kazandırdı.

Çeyrek asırlık süreçte birçok milli sporcu yetiştirerek daha önce evden çıkmayan gençlerin başka şehir ve ülkeleri görmelerine öncülük eden Korkmaz, sporcuların eğitimiyle de yakından ilgilendi.

Maddi zorluklara rağmen hem oynadığı hem de başkanlığını yaptığı kulübü bu günlere ulaştıran Korkmaz, onlarca engellinin hayatına dokunarak önemli bir toplumsal sorumluluğu yerine getirdi.

"Bize bir şans verin diyerek ikna etmeye çalıştık"

Korkmaz, AA muhabirine, engellileri spora yönlendirmek için yıllardır mücadele ettiğini, kışın soğuk günlerinde dahi sporcuların antrenmanları kaçırmadığını söyledi.

Azmin sonunun zafer olduğuna inandıklarını ve bu yolda kararlılıkla yürüdüklerini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Kulübü kurma amacımız engelli kardeşlerimizi topluma kazandırmak, sporla buluşturmak. Bu amaçla ailelere gittik, adeta yalvardık. 'Çocuğunuzu spora gönderin.' dedik. Aileler, 'Engellinin sporla ne işi olur?' dedi. Biz de 'Bize bir şans verin, çocuklarınız spora gelsin.' diyerek ikna etmeye çalıştık. Bu süreçte birçok sporcumuz başarılı oldu. Aileler daha sonra çocuklarını spora gönderdi. Okuyan ve spor yapan insanın kendine güveni daha fazla oluyor. Spora kazandırdığımız engellerin sayısını hatırlamıyorum. Engellilere hem spor yaptırdık hem okul okuttuk. Destek varsa engel yoktur. İmkan olursa engellilerin her şeyi yapabileceğine inanıyoruz."

"Sporcuları topluma kazandırıyoruz"

Engellilerin spor sayesinde hayatının değiştiğini, daha sosyal olduklarını, kendilerine güvenlerinin arttığını vurgulayan Korkmaz, "Bu soğuk kış gününde insanlar evinden çıkmazken engelli kardeşlerimiz spor salonunda antrenman yapıyor. Başladığımız yıllarda iki engelli kadın sporcuyu milli takıma gönderdik. Avrupa'ya giden kadın sporcumuz oldu. Bu kadın sporcularımız Muş'un dışına çıkmamışlardı. Avrupa'ya maça gittiler. Basketbolda ülkemizi temsil ettiler. Spor engelliye engel değil, yeter ki istesinler. Süper Lig'de oynayan sporcularımız var. Evinden çıkmaya çekinen bir sporcumuzu spora kazandırdık. İki kez Avrupa şampiyonu ve bir defa dünya ikincisi oldu. Belki Türkiye'de bu alanda 25 yıldır devam eden tek kulübüz. Gücümüz yettiğince engelli kardeşlerimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Milli takıma 20'den fazla sporcu gönderdik"

Muş Valisi Avni Çakır'ın kendilerine çok büyük destek verdiğini dile getiren Korkmaz, bu sayede çalışmalarını daha özveriyle yürüttüklerini ve motivasyonlarının arttığını aktardı.

Çeyrek asırlık süreçte onlarca sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Biz engellerin gözündeki ışığı gördüğümüzde bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Milli takıma 20'den fazla sporcu gönderdik. Yıllardır en büyük hayalimiz Süper Lig'e yükselmekti. Geçen yıl bu hayalimizi gerçekleştirdik ve Süper Lig'e çıktık. Maalesef ligde tutunamadık ve 1. Lig'e düştük. Hedefimiz tekrar Süper Lig'e çıkmak. Yıllardır ev ev, mahalle mahalle, köy köy gezerek engelli kardeşlerimizi spora kazandırdık. Bu nedenle çok mutluyuz. İlk günden beri kurduğum spor kulübünde hem başkanlık hem sporculuk yaptım hem de engelleri topluma kazandırma adına mücadele verdim."

"Hayatımız sporla değişti"

Sporculardan Kamuran Bartan, 30 yaşında olduğunu ve 15 yıldır tekerlekli sandalyesiyle basketbol oynadığını belirtti.

Muş'ta yatılı okulda eğitim görürken Korkmaz ile tanıştığını anlatan Bartan, "Bana böyle bir spor kulübünün olduğunu söyledi. İlk başta tedirgin oldum. Beni kaldığım pansiyondan aldı ve spor salonuna getirdi. Yaklaşık 15 yıldır bu sporu yapıyorum. Kulüp sayesinde işe girdim. Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Engelliler Spor Bölümü'nden mezun oldum. Şu anda Muş Devlet Hastanesinde çalışıyorum. Hayatımız sporla değişti. Evliyim, üç çocuğum var. Genç milli takım kamplarına katıldım. Oralarda da başarılı oldum." diye konuştu.

19 yaşındaki Muhammet Sabır Korkmaz ise 4 yıldır basketbol oynadığını söyledi.

Basketbol hikayesinin Bedri Korkmaz ile başladığını ifade eden Muhammet Sabır Korkmaz, "Bir gün başkanla denk geldik. Onun sayesinde basketbola başladım. Kariyerimde milli takım yolculuğum oldu. Süper Lig'de oynadım. Önceden sokağa çıkmaya utanan bir çocuktum, şu an şehirleri geziyorum. Basketbolun bize maddi ve manevi katkıları çok oldu." değerlendirmesinde bulundu.